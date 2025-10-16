Prezzo della spesa in aumento 343 euro in più per il cibo | è colpa dell’inflazione
L’inflazione rallenta nei numeri ufficiali, ma non nel carrello della spesa. A confermarlo è l’analisi condotta da Assoutenti, che delinea come una famiglia media con due figli arrivi a spendere 343 euro in più all’anno solo per cibo e bevande rispetto al 2024. I dati Istat confermerebbero l’andamento: l’inflazione generale è stabile al +1,6%, mentre i prezzi alimentari aumentano del +3,7%, con punte del +4,8% per i prodotti non lavorati. La situazione si riflette su un Paese dove oltre 5,7 milioni di persone vivono in povertà assoluta. Per molte famiglie italiane, la “stangata silenziosa” descritta da Gabriele Melluso, presidente di Assoutenti, si traduce in scelte tra beni essenziali e spese da rimandare. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Argomenti simili trattati di recente
Le Offerte Salva Spesa Maxì continuano fino al 31 dicembre! ? Una selezione di prodotti utili tutti i giorni, a un prezzo molto conveniente. Sfoglia il volantino dedicato: https://www.maxisupermercati.it/volantini/salva-spesa - facebook.com Vai su Facebook
Istat, prezzi carrello spesa in aumento: +3,2% a luglio. Inflazione all'1,7%. I dati - L’Istituto di statistica ha anche reso noto che nel mese di luglio 2025, l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, ha registrato un aumento dello ... Come scrive tg24.sky.it
Inflazione e prezzi in aumento: cosa aspettarsi quest’estate - Nell’ultimo mese rilevato dall’Istat, la corsa dell’inflazione è scesa dall’1,9% all’1,6% su base annua, con una contrazione dello 0,1% su base mensile dei prezzi al consumo (indice NIC al lordo dei ... Secondo pmi.it
Giugno, l'inflazione non morde, ma volano i prezzi di spesa e cibo - L’inflazione cresce a un ritmo lento ma costante, registrando un +1,7% rispetto al giugno dello scorso anno, secondo i dati Istat. Secondo huffingtonpost.it