L’inflazione rallenta nei numeri ufficiali, ma non nel carrello della spesa. A confermarlo è l’analisi condotta da Assoutenti, che delinea come una famiglia media con due figli arrivi a spendere 343 euro in più all’anno solo per cibo e bevande rispetto al 2024. I dati Istat confermerebbero l’andamento: l’inflazione generale è stabile al +1,6%, mentre i prezzi alimentari aumentano del +3,7%, con punte del +4,8% per i prodotti non lavorati. La situazione si riflette su un Paese dove oltre 5,7 milioni di persone vivono in povertà assoluta. Per molte famiglie italiane, la “stangata silenziosa” descritta da Gabriele Melluso, presidente di Assoutenti, si traduce in scelte tra beni essenziali e spese da rimandare. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Prezzo della spesa in aumento, 343 euro in più per il cibo: è colpa dell’inflazione