Previsioni meteo | maltempo al Sud per altre 36 ore mentre al Nord continua l’ottobrata

L’Italia continua a dividersi in due sotto il profilo meteorologico, come emerge con chiarezza dalle previsioni meteo. Nelle prossime 36 ore, il maltempo resterà protagonista al Centro-Sud, mentre al Nord proseguirà la cosiddetta ottobrata, con giornate soleggiate e temperature miti. L’ allerta meteo è stata estesa su Sardegna, Sicilia, Calabria, Campania e sulle aree ioniche di Basilicata e Puglia, dove si attendono forti temporali e piogge diffuse. Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, la situazione è legata alla formazione di sistemi convettivi a mesoscala (MCS), enormi strutture temporalesche che possono estendersi per centinaia di chilometri. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

