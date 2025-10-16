Presunto caso di pubblicità occulta | Rossella Erra e i gioielli indossati a Ballando con Le Stelle l’esposto del Codacons

Il Codacons ha presentato un esposto all’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (Agcm) in merito ad un “ presunto caso di pubblicità occulta ” che avrebbe visto come protagonista Rossella Erra. Quest’ultima è da qualche anno, dopo un impegno in un programma del pomeriggio di Caterina Balivo, nel cast fisso di “ Ballando con le Stelle “, dove figura nella giuria dei “tribuni del popolo” con Sara Di Vaira e Matteo Addino. L’associazione dei consumatori fa presente che la “giudice popolare”, habitué dei programmi del daytime del servizio pubblico, nel corso della puntata dello show di Rai1 in onda sabato 27 settembre “ avrebbe dapprima fatto una storia Instagram esibendo i gioielli che avrebbe indossato per poi mostrarli nel corso della puntata”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

