Presunto caso di pubblicità occulta | Rossella Erra e i gioielli indossati a Ballando con Le Stelle l’esposto del Codacons

Ilfattoquotidiano.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Codacons ha presentato un esposto all’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (Agcm) in merito ad un “ presunto caso di pubblicità occulta ” che avrebbe visto come protagonista Rossella Erra. Quest’ultima è da qualche anno, dopo un impegno in un programma del pomeriggio di Caterina Balivo, nel cast fisso di “ Ballando con le Stelle “, dove figura nella giuria dei “tribuni del popolo” con Sara Di Vaira e Matteo Addino. L’associazione dei consumatori fa presente che la “giudice popolare”, habitué dei programmi del daytime del servizio pubblico, nel corso della puntata dello show di Rai1 in onda sabato 27 settembre “ avrebbe dapprima fatto una storia Instagram esibendo i gioielli che avrebbe indossato per poi mostrarli nel corso della puntata”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

presunto caso di pubblicit224 occulta rossella erra e i gioielli indossati a ballando con le stelle l8217esposto del codacons

© Ilfattoquotidiano.it - “Presunto caso di pubblicità occulta”: Rossella Erra e i gioielli indossati a Ballando con Le Stelle, l’esposto del Codacons

Approfondisci con queste news

presunto caso pubblicit224 occulta“Presunto caso di pubblicità occulta”: Rossella Erra e i gioielli indossati a Ballando con Le Stelle, l’esposto del Codacons - L'associazione ha presentato un esposto per i gioielli mostrati dalla giurata su Instagram e durante il programma Rai ... Secondo ilfattoquotidiano.it

Tony Effe e la collana a Sanremo, il caso all'Agcom: «Pubblicità occulta». Il Codacons denuncia cantante e Rai - Il caso della collana di Tony Effe finirà al vaglio dell'Autorità per le comunicazioni (Agcom) alla quale intende rivolgersi il Codacons con un esposto per la possibile fattispecie di pubblicità ... Da corriereadriatico.it

Tony Effe e la collana, il caso all'Agcom: «Pubblicità occulta». Il Codacons denuncia cantante e Rai - Il caso della collana di Tony Effe finisce al vaglio dell’Autorità per le comunicazioni (Agcom), alla quale si rivolge il Codacons con un esposto per la possibile fattispecie di pubblicità occulta, ... ilmessaggero.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Presunto Caso Pubblicit224 Occulta