Presentazione della raccolta poetica Tra cielo e terra di Mario D’Angelo
L'Università delle Tre Età di Chieti presenta la nuova raccolta poetica del prof. Mario D’Angelo, intitolata “Tra cielo e terra”, un’opera che esplora le profondità dell’esperienza umana attraverso versi intensi e suggestivi. L’evento si terrà giovedì 16 ottobre, dalle ore 17:30 alle 19 nell'aula. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Ottima presenza questa sera a Bovolone per la presentazione delle modalità di raccolta differenziata che entreranno in vigore dal 1 gennaio e la lotta alla proliferazione delle zanzare. Una serata per dare la possibilità ai cittadini di porre quesiti e ottenere risp - facebook.com Vai su Facebook
Al via la presentazione delle richieste per la raccolta delle olive su terreni comunali. Il 10% del ricavato dal raccolto, in olio, dovrà essere devoluto alla Caritas di Vasto ? - X Vai su X
Mercoledì alle 19 la presentazione della raccolta "Ventuno canti" di Vincenzo Mirra - La presentazione della raccolta poetica si terrà allo spazio libri della festa Slow Marina 2024. Come scrive lanazione.it
Successo a Borgorose per la presentazione della raccolta di poesie di Giuseppina Pelliccione - E’ stata presentata, domenica scorsa, nell'aula consiliare del Comune di Borgorose la raccolta di poesie di Giuseppina Pelliccione, Poesie per una vita, per le edizioni dell'Associazione ... Scrive ilmessaggero.it
Tutto pronto per la presentazione della raccolta di poesie di Giuseppina Pelliccione - Verrà presentato il 22 agosto alle 18, nell'aula consiliare del Comune di Borgorose la raccolta di poesie di Giuseppina Pelliccione, Poesie per una vita, per le edizioni di letteratura ... Secondo ilmessaggero.it