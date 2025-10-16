Presentata la nuova stagione teatrale 2025 2026 del Teatro Auditorium Le Fornaci di Terranuova Bracciolini
Arezzo, 16 ottobre 2025 – È stata presentata la nuova stagione teatrale 20252026 del Teatro Auditorium Le Fornaci di Terranuova Bracciolini, curata dalla compagnia KanterStrasse, che prenderà il via alla fine del mese di ottobre. "Quest'anno KanterStrasse compie vent'anni di attività e abbiamo voluto regalarci, e regalare al nostro pubblico, una stagione ricca di appuntamenti, linguaggi e tematiche, ha detto il direttore artistico Simone Martini. Dai grandi classici all'intelligenza artificiale, dal teatro musicale al teatro di regia, con l'utilizzo di videocamere, videoproiezioni, teatro di prosa e teatro ragazzi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
