presentata a bruxelles la europa project week il primo festival italiano dei progetti europei

Tre giorni di expoforum, talk e seminari in arrivo a Firenze a marzo 2026: un evento totalmente dedicato a una nuova narrazione dei progetti europei Bruxelles, 16 ottobre 2025 – Il mondo dei progetti europei al centro di un evento di tre giorni, con un ricco programma di esposizioni, forum, conferenze, talk e speech con personalità di rilievo. Un Festival nato per raccontare le storie più belle che vengono scritte grazie ai fondi europei e per accorciare le distanze tra cittadini, istituzioni e programmi dell’Unione Europea. Mercoledì 15 ottobre, nello spazio di PiolaLibri – libreria e centro culturale di riferimento a Bruxelles (Rue Franklin 66-68) – è stata presentata alla stampa e agli stakeholder locali la Europa Project Week – Festival Italiano dei Progetti Europei, in programma dal 19 al 21 marzo 2026 a Firenze. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
