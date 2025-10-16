Presa schiacciante

Internazionale.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Agenti federali per il controllo della sicurezza delle frontiere e dell’immigrazione (Ice) immobilizzano un ragazzo durante la protesta scoppiata in un quartiere operaio. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

