Presa la banda dei rapinatori di minorenni e anziani

Casertanews.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cinque giovanissimi dediti alle rapine nei confronti di minorenni e anziani: per loro adesso si sono aperte le porte del carcere e della comunità riabilitativa. I carabinieri della Stazione di Aversa, all'esito di una minuziosa e complessa attività di indagine, hanno dato esecuzione ad una. 🔗 Leggi su Casertanews.it

