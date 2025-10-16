Un premio speciale per i giovani podisti del territorio cesenate. Anche quest’anno Bcc Romagnolo ha consegnato due riconoscimenti alla ragazza e al ragazzo che si sono aggiudicati i migliori piazzamenti nella categoria under 30 alla Mezza Maratona Alzheimer - Memorial Azeglio Vicini, svoltasi lo scorso 14 settembre tra Cesena e Cesenatico. A ricevere il riconoscimento sono stati Christian Angelini, 22 anni di Cesena, alla sua prima mezza maratona dopo due anni di esperienza nelle Spartan Race, e Martina Bastoni, 22 anni di Gambettola, al suo primo anno di gare podistiche, che dalla scorsa primavera ha già completato altre due mezze maratone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Premio speciale per i giovani Angelini e Bastoni