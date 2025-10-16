Premio in Comune a tre adolescenti | molto speciali
Eccellenti nello sport e nel sociale, la sindaca le invita, il consiglio comunale applaude le " super teenager ", "siete il nostro orgoglio e la dimostrazione di quanto valgano o possano valere i nostri ragazzi". In apertura di consiglio comunale la scena tutta per Viola Dicanio, che in estate ha proposto e collaborato a gestire un corso per anziani dedicato all’uso del cellulare, Carolina Mariani, terza al campionato nazionale giovanile di " arrampicata speed ", e la cavallerizza Alessandra Carmeli, classificatasi dodicesima a livello nazionale nei 90 centimetri di salto ostacoli. "Le ho volute qui - così Ilaria Scaccabarozzi - perché spesso si sente parlar male dei giovani che invece hanno il potenziale per fare grandi cose. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
