Premio Galeno 2025 osimertinib vince nella categoria Real world evidence

Periodicodaily.com | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – È la terapia a bersaglio osimertinib ad aggiudicarsi il Premio Galeno 2025 per la ‘Categoria Real World Evidence’. La molecola – si legge in una nota – ha "cambiato la pratica clinica del trattamento del carcinoma polmonare non a piccole cellule (Nsclc) con mutazione di Egfr". In Italia, il cancro del polmone resta . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

