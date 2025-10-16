Premio Galeno 2025 osimertinib vince nella categoria Real world evidence
(Adnkronos) – È la terapia a bersaglio osimertinib ad aggiudicarsi il Premio Galeno 2025 per la ‘Categoria Real World Evidence’. La molecola – si legge in una nota – ha "cambiato la pratica clinica del trattamento del carcinoma polmonare non a piccole cellule (Nsclc) con mutazione di Egfr". In Italia, il cancro del polmone resta . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
