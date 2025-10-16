Premio fedeltà al lavoro | incoronate Torneria e Pasticceria Casentinese
Il 14 ottobre scorso, al Caurum Hall di Arezzo, durante la 41ª edizione del Premio Fedeltà al Lavoro e Sviluppo Economico della Camera di Commercio di Arezzo-Siena, sono state premiate due aziende di Castel Focognano. Era presente anche il Sindaco Lorenzo Remo Ricci. Le aziende premiate sono I.C. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Due aziende castiglionesi premiate alla 41ª edizione del Premio “Fedeltà al Lavoro e Sviluppo Economico” Ieri sera, alla Caurum Hall “Guido d’Arezzo” di via Spallanzani, alla presenza del Sindaco Mario Agnelli, la Società Agricola Buccelletti e l’Azienda A - facebook.com Vai su Facebook