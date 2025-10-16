Premio fedeltà al lavoro e sviluppo economico a due aziende di Castel Focognano

Arezzo, 16 ottobre 2025 –  Premio fedelta' al lavoro e sviluppo economico a due aziende di Castel Focognano:  Torneria Casentinese e Pasticceria Casentinese Lo scorso 14 ottobre, presso il Caurum Hall di Arezzo, in occasione della 41ª edizione del Premio Fedeltà al Lavoro e Sviluppo Economico istituito dalla Camera di Commercio di Arezzo-Siena, sono state premiate due aziende del Comune di Castel Focognano alla presenza del Sindaco Lorenzo Remo Ricci, si tratta di ICM Torneria Casentinese e Pasticceria Casentinese. La torneria Casentinese, rappresentata da Tatiana Maestrini, ha ricevuto il premio "Innovazione - Digitale Impresa 4. 🔗 Leggi su Lanazione.it

