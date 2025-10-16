Premiati i fuoriclasse del commercio lecchese
Domenica 12 ottobre la provincia di Lecco ha tributato onori a chi ha trasformato una bottega in una storia di successo. È accaduto presso la sala conferenze di Palazzo del Commercio, dove 25 commercianti hanno ritirato le aquile d'argento, d'oro e di diamante per aver raggiunto traguardi. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Premiati i fuoriclasse del commercio lecchese - Antonio Peccati, presidente di Confcommercio Lecco, ha aperto i lavori ribadendo il valore intrinseco di queste figure nel territorio. Si legge su leccotoday.it