Gianluca Soncin è l’uomo che la sera del 14 ottobre 2025 ha ucciso la sua ex fidanzata Pamela Genini, 29 anni, nella sua abitazione di Milano. L’omicidio, avvenuto con 24 coltellate, ha scosso l’intera città e ha portato alla luce la figura controversa di un uomo descritto dai vicini come silenzioso e riservato, ma con un passato che nasconde ombre inquietanti. Secondo quanto emerso dalle indagini, Soncin si sarebbe presentato all’abitazione della giovane donna con un grosso coltello già in suo possesso, elemento che ha portato gli inquirenti a contestargli l’aggravante della premeditazione Gianluca Soncin, l’assassino di Pamela Gerini – Fonte: MilanoToday Imprenditore e proveniente da una famiglia benestante, Soncin viene descritto da chi lo conosceva come una persona di poche parole, chiusa e poco incline alle relazioni sociali. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Premeditazione, sangue e segreti: chi è davvero Gianluca Soncin, l’uomo che ha ucciso Pamela Genini