Preghiera della sera del 16 Ottobre 2025 | Santo Spirito scendi su di me

Lalucedimaria.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Spirito Santo scendi su di me”. È la preghiera della sera da recitare questo Giovedì per meditare sulla giornata appena trascorsa. Ti rendiamo grazie Signore per le persone che hai messo sul nostro cammino, per le grazie che ci hai concesso in special modo per tutte quelle di cui non ci siamo resi conto. Dedichiamo. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

preghiera della sera del 16 ottobre 2025 santo spirito scendi su di me

© Lalucedimaria.it - Preghiera della sera del 16 Ottobre 2025: “Santo Spirito scendi su di me”

