Preghiera della sera del 16 Ottobre 2025 | Santo Spirito scendi su di me
“Spirito Santo scendi su di me”. È la preghiera della sera da recitare questo Giovedì per meditare sulla giornata appena trascorsa. Ti rendiamo grazie Signore per le persone che hai messo sul nostro cammino, per le grazie che ci hai concesso in special modo per tutte quelle di cui non ci siamo resi conto. Dedichiamo. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
News recenti che potrebbero piacerti
Preghiera del mattino del 16 Ottobre 2025: “Insegnami ad unire” - Ecco la preghiera del mattino da recitare oggi per offrire al Signore ... Secondo lalucedimaria.it
16 ottobre, santo del giorno: Santa Margherita Maria Alacoque - Il 16 ottobre la Chiesa celebra Santa Margherita Maria Alacoque, una delle figure più amate della spiritualità cristiana, conosciuta come l’apostola del Sacro Cuore di Gesù. Si legge su erreemmenews.it
Preghiera della sera del 15 Ottobre 2025: “Invoco la Tua Misericordia” - La preghiera della sera di oggi, martedì 15 ottobre, è agli Angeli Custodi che, a termine di questo giorno, sono con noi ... lalucedimaria.it scrive