Preghiera del mattino del 16 Ottobre 2025 | Insegnami ad unire

Lalucedimaria.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì giorno della devozione al Santissimo Sacramento. Ecco la preghiera del mattino da recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua dei costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami (Sant’Ignazio di Loyola). Chiediamo l’intercessione di Gesù Santissimo Sacramento per questo nuovo giorno affinché possiamo. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

preghiera del mattino del 16 ottobre 2025 insegnami ad unire

© Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino del 16 Ottobre 2025: “Insegnami ad unire”

Contenuti che potrebbero interessarti

preghiera mattino 16 ottobrePreghiera del mattino del 15 Ottobre 2025: “Infiammami di santità” - La preghiera del mattino di oggi, 15 ottobre è a San Giuseppe, patrono della Chiesa e della famiglia. Lo riporta lalucedimaria.it

preghiera mattino 16 ottobreGiovedì 16 ottobre: Veglia missionaria diocesana a Castelnovo, con il mandato per l’Amazzonia a don Marco - Domenica XXVIII Tempo ordinario (Anno C) «Si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, a ringraziarlo» (Lc 17) ====================== Unità Pastorale Alta ... Riporta redacon.it

Il 16 ottobre la Messa per la pace con l’Arcivescovo Delpini a Varese - 30 nella chiesa di Santa Teresa di Gesù Bambino alle Bustecche la celebrazione che coinvolgerà tutte le parrocchie della Zona II della Diocesi. Come scrive legnanonews.com

Cerca Video su questo argomento: Preghiera Mattino 16 Ottobre