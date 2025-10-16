Preghiera del mattino del 16 Ottobre 2025 | Insegnami ad unire
Giovedì giorno della devozione al Santissimo Sacramento. Ecco la preghiera del mattino da recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua dei costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami (Sant’Ignazio di Loyola). Chiediamo l’intercessione di Gesù Santissimo Sacramento per questo nuovo giorno affinché possiamo. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
Contenuti che potrebbero interessarti
SAN FRANCESCO D'ASSISI. . 15 ottobre 2025 - Preghiera del mattino e Santa Messa. I frati del Sacro Convento vi invitano a unirvi a loro per la preghiera del mattino seguita dalla Santa Messa nella Basilica di san Francesco in Assisi. - Desideri aiutare i fra - facebook.com Vai su Facebook
Preghiera del mattino del 15 Ottobre 2025: “Infiammami di santità” - La preghiera del mattino di oggi, 15 ottobre è a San Giuseppe, patrono della Chiesa e della famiglia. Lo riporta lalucedimaria.it
Giovedì 16 ottobre: Veglia missionaria diocesana a Castelnovo, con il mandato per l’Amazzonia a don Marco - Domenica XXVIII Tempo ordinario (Anno C) «Si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, a ringraziarlo» (Lc 17) ====================== Unità Pastorale Alta ... Riporta redacon.it
Il 16 ottobre la Messa per la pace con l’Arcivescovo Delpini a Varese - 30 nella chiesa di Santa Teresa di Gesù Bambino alle Bustecche la celebrazione che coinvolgerà tutte le parrocchie della Zona II della Diocesi. Come scrive legnanonews.com