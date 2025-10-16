PRC | Gesualdo merita una destra che non viva di slogan ma di realtà

Avellinotoday.it | 16 ott 2025

Eccoli qua, finalmente. Dopo mesi di silenzio e bandiere nuove di zecca, il neonato circolo di Fratelli d’Italia di Gesualdo ha rotto gli indugi. Un comunicato che – ci teniamo a dirlo – sarà sicuramente ricordato. non tanto per la lucidità politica, ma per la capacità di distorcere la realtà con. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

