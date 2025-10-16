Prato ex rapinatore arrestato con 20 chili di droga e una pistola
Un uomo di 46 anni è stato arrestato a Prato per detenzione e spaccio: sequestrati oltre 20 kg di droga dopo indagini e pedinamenti. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
