Prato | discarica abusiva nel laghetto degli Alcali tre indagati

Il laghetto degli Alcali a Prato trasformato in discarica per rifiuti pericolosi e speciali. Un'area di circa due ettari, in località I Lecci, è stata posta sotto sequestro penale dopo che le autorità hanno scoperto una vasta discarica abusiva L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Prato: discarica abusiva nel laghetto degli Alcali, tre indagati.

Lago trasformato in discarica abusiva - PRATO: Lo specchio d'acqua è stato messo sotto sequestro a seguito dell'inchiesta con tre indagati. Scrive toscanamedianews.it

Il laghetto degli Alcali sotto sequestro. Usato come discarica per rifiuti di tutti i tipi - Al termine dell’indagine è scattato il sequestro penale di tutta l’area che fa parte del lago, circa due ettari. Segnala msn.com

Discarica a Oste. Parte la bonifica. In sei nei guai - È finalmente iniziata la pulizia dell’area in via Prato a Montemurlo, dove a marzo scorso, grazie ad un’operazione congiunta della polizia municipale di Montemurlo e di Arpat, era stata scoperta una ... Scrive lanazione.it