Prato | cinese accoltellato in un capannone da un connazionale
Un cittadino cinese di 32 anni è stato accoltellato da un connazionale di 33 anni. È accaduto questa mattina a Prato, all'interno di un capannone industriale, in via Augusto Righi a Prato L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
A Prato, l’inchiesta “Chinatruck” — quella che doveva dimostrare l’esistenza di una struttura mafiosa cinese in Italia — è ferma da quattro anni. L’udienza è saltata ancora una volta. Motivo? L’interprete è sparita. Non è la prima. Anche il perito precedente si er - facebook.com Vai su Facebook
Blitz in un capannone: sequestrati 65mila articoli contraffatti - Prato, 14 settembre 2025 – Sono stati sequestrati dalla guardia di finanza circa 65mila articoli di moda contraffatti, tra capi di abbigliamento e accessori, rinvenuti all’interno di un capannone ... Scrive lanazione.it
Il processo alla mafia cinese, si indaga sugli interpreti in fuga - Un’inchiesta sull’inchiesta: la procura di Prato vuole vederci chiaro sul perché il processo “China Truck” non riesca a partire. Secondo ilmessaggero.it