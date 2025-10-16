Prato | cinese accoltellato in un capannone da un connazionale

Un cittadino cinese di 32 anni è stato accoltellato da un connazionale di 33 anni. È accaduto questa mattina a Prato, all'interno di un capannone industriale, in via Augusto Righi a Prato L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

