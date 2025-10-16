Povertà Istat | in aumento chi non può permettersi un pasto proteico ogni 2 giorni

Cresce la quota di chi non può permettersi per motivi economici di consumare un pasto proteico almeno ogni due giorni. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Povertà, Istat: in aumento chi non può permettersi un pasto proteico ogni 2 giorni

? #Italia - la povertà assoluta diventa una realtà permanente: quasi un cittadino su dieci in gravi difficoltà economiche Secondo i dati Istat 2024, il 9,8% della popolazione italiana vive in condizioni di povertà assoluta: si tratta di 5,7 milioni di persone e 2,2 - facebook.com Vai su Facebook

Stato di povertà, dati Istat impietosi in Calabria: difficoltà strutturali per migliaia di famiglie https://ift.tt/k40ZfYr https://ift.tt/ZwJVuaW - X Vai su X

Istat, prezzi carrello spesa in aumento: +3,2% a luglio. Inflazione all'1,7%. I dati - L’Istituto di statistica ha anche reso noto che nel mese di luglio 2025, l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, ha registrato un aumento dello ... Secondo tg24.sky.it

Produzione industriale in crescita: Istat registra aumento dello 0,3% ad aprile 2025 - E' quanto emerge dalle tabelle Istat sugli indici delle serie storiche che evidenziano un leggero aumento tendenziale dello 0 ... Da quotidiano.net

Istat, a luglio costi per famiglie in aumento: salgono i prezzi per le vacanze, più cari aerei e traghetti - L'inflazione è stabile nel mese di luglio: secondo i dati definitivi sul mese scorso, resi noti oggi dall'Istat, l’inflazione annua è pari +1,7%, come a giugno. Secondo fanpage.it