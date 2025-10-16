potenziati gli autobus verso le valli

Centoquindicimila euro per rafforzare il trasporto pubblico locale in Valle Sabbia e Valle Trompia. La Provincia di Brescia, l’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale di Brescia e le due Comunità montane hanno sottoscritto un accordo che coinvolge i Comuni di Casto, Gardone Val Trompia, Lodrino, Marcheno, Sarezzo, Marmentino, Mura, Vestone, Vobarno e Roè Volciano, per migliorare la mobilità quotidiana dei cittadini, rafforzare i collegamenti scolastici, rendere più sicuri e funzionali i punti di interscambio e valorizzare il ruolo del trasporto pubblico come alternativa concreta all’uso del mezzo privato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

