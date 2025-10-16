Potenziamento dell’Infopoint turistico | aperture serali e nuovi servizi del castello
MESAGNE - Il Comune di Mesagne potenzia la sua offerta turistica grazie a un finanziamento ottenuto dalla Regione Puglia. Il progetto, rientrante nel Poc Puglia 2021-2027 (Linea di intervento 3.2 "Turismo e ospitalità", Area tematica 3 "Competitività imprese"), permetterà un significativo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
