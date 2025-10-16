Poste lavori e migliorie all' ufficio di Pratovecchio
Arezzo, 16 ottobre 2025 – Poste Italiane comunica che l'ufficio postale di Pratovecchio a partire dal 21 ottobre sarà interessato da interventi per migliorare la qualità dei servizi e dell'accoglienz a. La sede, infatti, è inserita nell'ambito di “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l'accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l'obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide. Poste Italiane garantirà ai cittadini di Pratovecchio la continuità di tutti i servizi, compreso il ritiro di pacchi e corrispondenza in giacenza, dall'ufficio postale di Stia, in piazza Sandro Pertini, 1 aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08. 🔗 Leggi su Lanazione.it
