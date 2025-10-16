Poste lavori e migliorie all' ufficio di Pratovecchio

Lanazione.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 16 ottobre 2025 –  Poste Italiane comunica che l'ufficio postale di Pratovecchio a partire dal 21 ottobre sarà interessato da interventi per migliorare la qualità dei servizi e dell'accoglienz a. La sede, infatti, è inserita nell'ambito di “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l'accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l'obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide. Poste Italiane garantirà ai cittadini di Pratovecchio la continuità di tutti i servizi, compreso il ritiro di pacchi e corrispondenza in giacenza, dall'ufficio postale di Stia, in piazza Sandro Pertini, 1 aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08. 🔗 Leggi su Lanazione.it

poste lavori e migliorie all ufficio di pratovecchio

© Lanazione.it - Poste, lavori e migliorie all'ufficio di Pratovecchio

Argomenti simili trattati di recente

poste lavori migliorie ufficioPoste, lavori e migliorie all'ufficio di Pratovecchio - Poste Italiane comunica che l'ufficio postale di Pratovecchio a partire dal 21 ottobre sarà interessato da interventi per migliorare la qualità dei servizi e dell'accoglienza Arezzo, 16 ottobre 2025 – ... lanazione.it scrive

poste lavori migliorie ufficioArcade, al via i lavori all’Ufficio Postale per il progetto “Polis” di Poste Italiane - Partono i lavori di ammodernamento dell’Ufficio Postale di Arcade per il progetto “Polis” di Poste Italiane. Scrive nordest24.it

Lavori alle Poste, bisogna rivolgersi all’ufficio di Scandiano - L'ufficio postale di Viano sarà sottoposto a lavori di ammodernamento per migliorare i servizi e l'accoglienza. Da ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Poste Lavori Migliorie Ufficio