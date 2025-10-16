Poste Italiane assume | si cercano consulenti in provincia di Milano

Milanotoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lavorare come consulenti finanziari per Poste Italiane. L’azienda ha aperto una selezione per l'assunzione in provincia di Milano di “candidati motivati a intraprendere un percorso di formazione e crescita professionale come consulenti finanziari”. I requisiti “L’opportunità è rivolta a laureati. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

poste italiane assume cercanoAssunzioni per Addetti smistamento in Poste Italiane: non serve esperienza e non ci sono vincoli di età - Poste Italiane seleziona addetti allo smistamento, non è richiesta esperienza e non ci sono vincoli di età. Segnala ticonsiglio.com

poste italiane assume cercanoPoste Italiane: assunzioni per Laureati e Laureandi come Consulenti Finanziari - Poste Italiane seleziona laureati e laureandi da assumere come consulenti finanziari. Da ticonsiglio.com

Poste Italiane assume portalettere in Toscana e a La Spezia, come candidarsi - Firenze, 14 aprile 2025 – Nuove opportunità di lavoro con Poste Italiane in Toscana e a La Spezia. Segnala lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Poste Italiane Assume Cercano