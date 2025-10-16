Il Poseidonia Beach Club di Ascea Marina ha raggiunto un importante traguardo: è il primo stabilimento balneare italiano a ottenere la certificazione ISO 20121, lo standard internazionale per la gestione sostenibile degli eventi. La certificazione, rilasciata da EQA Italia, non riguarda un singolo evento, ma l’intera struttura, qualificandola come location idonea a ospitare manifestazioni sostenibili. Questo significa garantire criteri misurabili: uso predominante di energia fotovoltaica, prodotti a chilometri zero, conformità GDPR e regolarità contrattuale dei dipendenti. «Per noi la sostenibilità non è una moda, ma un impegno reale e quotidiano», afferma Gianni Rizzo, titolare della struttura. 🔗 Leggi su Mondouomo.it

© Mondouomo.it - Poseidonia Beach Club: primo stabilimento italiano con certificazione ISO 20121