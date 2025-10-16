Posata l’Europa League gigante | le leggende di ieri e oggi per lo svelamento E c’è anche la ‘vera’ coppa

Bergamo. Una trentina di grandi ex che hanno fatto la storia, la società a partire dal presidente Antonio Percassi, alcuni rappresentanti della squadra di oggi. E poi migliaia di tifosi. Sarà una festa in piena regola quella che si celebrerà sul piazzale della curva Sud nella serata di venerdì 17 ottobre, data del compleanno numero 118 della Dea. Con l'ospite speciale: la riproduzione di marmo dell' Europa League alta due metri e mezzo, pesante oltre quattro tonnellate e del diametro di un metro, che è stata posata nelle aiuole all'ingresso del parcheggio nella notte tra mercoledì 15 e giovedì 16 ottobre, rigorosamente coperta in attesa dello svelamento.

