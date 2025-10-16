porte aperte al museo del tessile arrivano gli amanti del vinile

Una passione che corre.sul giradischi. Domenica le Sale Gemelle del Museo del Tessile accoglieranno migliaia di appassionati per l’evento “ Busto Arsizio in vinile ”, ventesima edizione. Due saloni espositivi, 35 stand, punti di ascolto e deejay, migliaia di dischi e cd, libri, merchandising, hi-fi, gadget, rarità, e giradischi sempre accesi. Per tutte le età, perché il mondo del vinile da qualche tempo attira anche i giovani, nativi digitali che stanno scoprendo il disco e la sua grande musica. Dalla prima edizione, nel mese di maggio 2017, la manifestazione è diventata ben presto una delle più importanti nel settore nel Nord Italia, riuscendo a catalizzare l’attenzione di migliaia di appassionati, da chi è nato e cresciuto con il vinile nel secolo scorso, ai giovani che si accostano con grande curiosità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

