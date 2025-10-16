Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Sinner-Djokovic, al Six Kings: Jannik avanti un break tiene il servizio a zero| Diretta 6-4, 3-1 corriere.it
Sinner strapazza Djokovic e ritrova Alcaraz in finale. Nole sorride: «Mi ha preso a calci nel sedere» | La ... corriere.it
Sunderland-Wolverhampton (sabato 18 ottobre 2025 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici infobetting.com
Giorgio Panariello: il 19, 20 e 21 ottobre arriva al Teatro Brancaccio di Roma con il nuovo spettacolo “E se ... romadailynews.it
Como Juve, Paolo Rossi analizza la sfida tra Yildiz e Nico Paz: «Due giocatori da Pallone d’Oro, bello sapere ... juventusnews24.com
LIVE Sinner-Djokovic 6-4, 6-2, Six Kings Slam 2025 in DIRETTA: l’azzurro domina e raggiunge Alcaraz in finale oasport.it
Azienda ospedaliera, Stefania Troiani alla guide del Dipartimento Materno Infantile
Stefania Troiani è la nuova direttrice del Dipartimento Materno Infantile dell'Azienda ospedaliera... ► perugiatoday.it
Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni sposi in Brasile, l’annuncio a Monica Setta a ‘Storie al bivio’
(Adnkronos) – Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni si sposano il 29 dicembre in Brasile. Lo hanno annu... ► periodicodaily.com
Torna il Central Park Garage Market: il primo multipiano d’Italia dedicato alle passioni
Dopo il successo della scorsa primavera, Padova si prepara ad accogliere la terza edizione del Cen... ► padovaoggi.it
United Rugby Championship, le Zebre Parma ospitano gli Stormers e vanno a caccia del terzo successo
Si disputa questo weekend il quarto turno dell’United Rugby Championship e le Zebre Parma tornano a... ► oasport.it
Milano torna a vincere in Europa: colpo in casa dello Zalgiris
Reduce da tre sconfitte consecutive, l'Olimpia rialza la testa e conquista un successo importante (8... ► gazzetta.it
I primi tre calciatori più pagati al mondo sono vecchiacci. De Bruyne è uscito di classifica col passaggio al Napoli
I primi tre calciatori più pagati al mondo sono vecchiacci. De Bruyne è uscito di classifica col pa... ► ilnapolista.it
Ha scelto il silenzio l’assassino di Pamela, il coltello comprato il giorno prima del “no”
Pamela GeniniHa scelto il silenzio Gianluca Soncin, 52 anni, davanti al gip Tommaso Perna: non una ... ► ilfogliettone.it
Stalking alla ex moglie per lo stipendio pignorato, condannato un poliziotto
ANCONA – Messaggi vocali lunghi anche un'ora, per insultare, minacciare e screditare la ex moglie.... ► anconatoday.it
Dottoressa sale sul treno dopo il turno e si addormenta: viene derubata nel viaggio di ritorno a casa
Una dottoressa a fine turno in ospedale è salita sul treno Firenze-Livorno per tornare a casa e si ... ► fanpage.it
Nota del Lions Club Gallipoli sulla strage di Castel d’Azzano
GALLIPOLI - Ci sono giorni in cui la realtà sembra frantumarsi di fronte alla brutalità dell’incom... ► lecceprima.it
AEW: RUSH si è infortunato al gomito durante il suo match a Dynamite
Dopo le notizie degli infortunati in casa WWE anche dall’altra parte della “sala” stanno face... ► zonawrestling.net
Roberto Lopes: "La mia favola con Capo Verde partita con un messaggio non capito... su LinkedIn"
Il difensore degli 'Squali Blu': "Eravamo in un girone davvero difficile e ne siamo usciti vincitori... ► gazzetta.it
Basket femminile: Schio, bella prima vittoria in Eurolega su Sopron
Il Famila Schio conquista la sua prima vittoria stagionale in Eurolega. Dopo la sconfitta sul campo... ► oasport.it
È morto il 20enne accoltellato durante una rissa a Ostia. Si indaga per droga
Roma, 16 ottobre 2025 – È morto questa sera il 20enne romano accoltellato ieri a Ostia. Il ragazzo ... ► quotidiano.net
Castel d’Azzano, l’incidente del 2012: ‘Mai risarciti dai Ramponi per la morte di mio fratello’
Una voce dal passato: l’incidente di Davide Meldo «Giravano a fari spenti nella nebbia, mio frat... ► notizieaudaci.it
Simone Schiavello muore a 19 anni, era stato accoltellato dopo una lite per la droga e abbandonato in strada: è caccia all'uomo
È deceduto alle 21 Simone Schiavello, il ragazzo di 19 anni accoltellato mercoledì sera a Ostia. Fer... ► leggo.it
Lipari, trovato il corpo di Ivano La Greca: il dj scomparso da domenica era tra gli scogli di Punta Palmento
Ivano La GrecaIl corpo senza vita del 39enne Ivano La Greca, noto dj e residente a Quattropani, è s... ► ilfogliettone.it
Musetti, esordio ok: regola Hanfmann in due set e risponde a Auger Aliassime in chiave Finals
L'azzurro vince 7-6 7-5 la sua prima partita all'Atp di Bruxelles e va ai quarti di finale dove trov... ► gazzetta.it
Muharemovic Inter: i nerazzurri non mollano l’ex Juventus, casting a due per rinforzare la difesa del futuro. Ultimissimi aggiornamenti
di Redazione JuventusNews24Muharemovic Inter: i nerazzurri spingono per l’ex Juventus, lui e un altr... ► juventusnews24.com
Brigitte Bardot operata per una grave malattia: "Condizioni preoccupanti"
Brigitte Bardot, leggendaria icona del cinema francese, da decenni impegnata nella difesa dei dirit... ► ilgiornale.it
Flavius Savu, il latitante ‘della Bozzola’ è rientrato in Italia: sarà ascoltato sui possibili legami con l’omicidio di Chiara Poggi
Pavia, 16 ottobre 2025 – È stato estradato dalla Svizzera ed è atterrato a Malpensa Flavius Savu, i... ► ilgiorno.it
Calciomercato Inter, attesa per il rinnovo di Upamecano con il Bayern Monaco: il punto
L’Inter continua a monitorare a distanza la situazione di Dayot Upamecano. Il difensore francese ha... ► ilprimatonazionale.i
Caso Eni Nigeria, confermata la condanna a 8 mesi per i pm De Pasquale e Spadaro
È stata confermata oggi, giovedì 16 ottobre, la condanna di primo grado a otto mesi per rifiuto d'u... ► fanpage.it
Le lacrime di familiari e colleghi sulle bare dei tre carabinieri morti a Castel d'Azzano
Si chiamavano Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari. I loro nomi rimarranno scolpiti n... ► veronasera.it
La pioggia non ferma il corteo pro Palestina di Napoli: “Via il ministro israeliano da qui”
Un migliaio di persone sotto la pioggia per la Palestina e contro la presenza di Gideon Sa'ar, mini... ► fanpage.it
Manovra, Calenda: "Se non metti a posto sanità, sicurezza, crescita il taglio delle tasse è inutile" – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 16 ottobre 2025 "Abbiamo chiesto due cose e una delle due credo l'abbiano ac... ► open.online
Moda e pubblicità in mostra alla Fondazione Magnani Rocca
Alla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano di Traversetolo (PR) una mostra che racconta l'Italian St... ► laverita.info
Sinner Alcaraz, quando giocano? Orario, dove vedere (tv e streaming) la finale del Sik Kings Slam
Sinner e Alcaraz. Alcaraz e Sinner. Che siano tornei ufficiali, Slam, o esibizioni (come in questo c... ► ilmessaggero.it
Bonolis attende la sfida: «Inter più verticale e incisiva, ma la Roma di Gasperini è tosta»
di Redazione Inter News 24Bonolis attende la sfida tra Roma e Inter, della settima giornata di Serie... ► internews24.com
Tennis, i milioni del Six Kings Slam a Riad seppelliscono le lamentele per il calendario impossibile (El Paìs)
Tennis, i milioni del Six Kings Slam a Riad seppelliscono le lamentele per il calendario impossibil... ► ilnapolista.it
Nainggolan immortale: «Ritiro? Ecco cosa so. Finché ci sarà questo… Sono contento di tutto, non cambierei niente»
di Redazione Inter News 24Nainggolan immortale. L’ex centrocampista di Inter, Roma e Cagliari avvert... ► internews24.com
Troppo Jannik Sinner per Djokovic: vittoria mai in discussione e finale con Alcaraz al Six Kings Slam
Jannik Sinner è per il secondo anno su due in finale del Six Kings Slam. Sarà di nuovo il confronto... ► oasport.it
Torneo di Qualificazione al Mondiale di Karate, tutto pronto a Parigi: gli Azzurri puntano al pass
Si svolgerà dalla giornata di domani, 17 ottobre, e fino a domenica 19 al Palais Pierre de Couberti... ► ilfaroonline.it
Shipping Week, Ugo Salerno e l’evoluzione di Rina: “Genova riparta dai giovani” | Video
Alla Genoa Shipping Week il dialogo tra il direttore de Il Secolo XIX Michele Brambilla e il presid... ► ilsecoloxix.it
Ostia, lite per l'acquisto di droga: Simone Schiavello (19 anni) accoltellato e ucciso
Una violenta lite e poi l'accoltellamento. Un fendete che ha reciso l'arteria femorale provocandogli... ► ilmessaggero.it
'Stabat Mater' al Teatro al Parco
di Antonio Tarantinocon Fabrizia Sacchiregia Luca Guadagnino con Stella Savinouna produzione Argot... ► parmatoday.it
Pallanuoto, Euro Cup 2025 2026: Savona e Trieste vincono all’esordio
Le due italiane impegnate nell’Euro Cup 2025-2026 vincono nella prima giornata della fase a gironi:... ► oasport.it
Pronostico e quote Lorenzo Musetti – Giovanni Mpetshi Perricard, ATP European Open Bruxelles 17 10 2025
Lorenzo Musetti e Giovanni Mpetshi Perricard si giocano un posto in semifinale contro uno tra Lehec... ► infobetting.com
Estrazioni del Lotto di giovedì 16 ottobre 2025: la ruota di Napoli
Ecco le estrazioni del Lotto di oggi: BARI 03 66 37 18 61 CAGLIARI 26 22 85 20 43 FIRENZE 29 61 85... ► napolitoday.it
Manovra, trovata l'intesa sulle banche. Ecco cosa prevedono le misure
Si è concluso positivamente il vertice di maggioranza sulla manovra. Ci sarebbe l'intesa tra Giorgi... ► ilgiornale.it
Cassazione rigetta il ricorso della difesa, la figlia di Totò Riina andrà in carcere
Maria Concetta, la maggiore delle figlie del capomafia, è accusata di estorsione aggravata dalla pro... ► tgcom24.mediaset.it
Giorgio Panariello: il 19, 20 e 21 ottobre arriva al Teatro Brancaccio di Roma con il nuovo spettacolo “E se domani…”
E se domani cambiasse tutto? E se domani non cambiasse nulla? “E SE DOMANI…” IL NUOVO SPETTACOLO D... ► romadailynews.it
Djokovic chiede scusa al pubblico in Arabia Saudita: “È colpa di Sinner. Io ho provato a intimidirlo”
Jannik Sinner ha battuto 6-4 6-2 Novak Djokovic e si è qualificato così per la finale del Six Kings... ► fanpage.it
Napoli, verso il Torino con un grande dubbio in attacco: il ballottaggio di Conte
Il Napoli scenderà in campo per affrontare il Torino sabato al Maradona. Il grande interrogativo è ... ► spazionapoli.it
LIVE Sinner Djokovic 6 4, 6 2, Six Kings Slam 2025 in DIRETTA: l’azzurro domina e raggiunge Alcaraz in finale
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE DOVE VEDERE IN TV SINNER-ALCARAZ: ORARIO FINALE, PROGRAMM... ► oasport.it
Breve storia d'amore, confusione di coppia: video intervista con Ludovica Rampoldi e Valeria Golino
Due coppie alle prese con il tradimento in una commedia romantica che diventa quasi un thriller e ra... ► comingsoon.it
Brigitte Bardot ricoverata e operata per una “grave malattia”
(Adnkronos) – Brigitte Bardot, icona del cinema francese, è ricoverata da diverse settimane presso l... ► periodicodaily.com
Elezioni regionali. Steve Stellato: "Non esiste alcun motivo di incompatibilità"
In merito all’articolo pubblicato questa mattina, il candidato alla carica di consigliere regional... ► casertanews.it
Omicidio di Sofia Stefani, chiesto l’ergastolo per l’ex comandante Gualandi: «Ha mentito su tutto, anche oltre i limiti della fantasia»
La procura di Bologna ha chiesto l’ergastolo per Giampiero Gualandi, 63 anni, ex comandante della ... ► open.online
Cancellieri Italia, il ct degli azzurri Gattuso può convocarlo per le sfide contro Moldavia e Norvegia. Tutti gli aggiornamenti
Cancellieri Italia, il biancoceleste verso la Nazionale: Gattuso pronto a convocarlo per Moldavia e... ► calcionews24.com
Mini e Paul Smith al Japan Mobility Show 2025
MILANO (ITALPRESS) – Il Japan Mobility Show 2025 diventa il palcoscenico ideale per presentare il ... ► ildenaro.it
Manovra, accordo nella maggioranza sul contributo delle banche
Il vertice andato in scena a Palazzo Chigi è servito, da quanto emerge, a trovare la quadra sul cont... ► lettera43.it
Tom Cruise e Ana de Armas si sono lasciati: “La scintilla si è spenta”
Tom Cruise e Ana de Armas si sarebbero lasciati, dopo dei mesi d’amore mai confermati pubblicamente... ► dilei.it
Basket femminile, la Dinamo Sassari cede nettamente a Montpellier nella seconda giornata di EuroCup
Arriva la prima sconfitta stagionale per la Dinamo Sassari nella seconda giornata di EuroCup femmin... ► oasport.it
Ostia, morto il 19enne accoltellato
21.31 Non ce l'ha fatta il ragazzo di 19 anni accoltellato ieri sera a Ostia,località balneare di R... ► televideo.rai.it
Manovra 2026, maggioranza trova intesa su banche: no al prelievo forzoso
Ci sarebbe l’accordo in maggioranza sul contributo delle banche alla manovra, senza prelievo forzos... ► lapresse.it
Dopo 500 giorni il porto vede la luce: passa la linea Fedriga, Consalvo sarà il nuovo presidente
Se da un alto ci sono voluti oltre 500 giorni per trovare il sostituto di Zeno D'Agostino alla gui... ► triesteprima.it
Milan Fiorentina, rebus a centrocampo: Allegri ha un preferito, ma la scelta passa dai prossimi allenamenti! Le ultimissime
Milan Fiorentina, Allegri studia le alternative a Rabiot: un nome in pole, decisive le prossime sed... ► calcionews24.com
Fofana sicuro: “Come giocatori del Milan dobbiamo pensare ogni anno allo Scudetto, è normale”
Il centrocampista del Milan Youssouf Fofana è stato intervistato da Sky Sport parlando di tanti argo... ► pianetamilan.it
Ostia, morto il ragazzo accoltellato dopo una lite
(Adnkronos) – E' morto il ragazzo di Roma ferito intorno alle 23 di ieri sera a Ostia con una coltel... ► periodicodaily.com
Forbidden Fruit, Come Finisce: Un Lutto, Un Matrimonio Ed Una Nascita!
Scopri il finale emozionante di Forbidden Fruit: una fuga, un lutto, una rinascita e l’abbraccio f... ► uominiedonnenews.it
Integrazione e inclusione a Castel San Giorgio: 4 donne ottengono la cittadinanza italiana
Emozioni a Castel San Giorgio, dove, ieri mattina, quattro donne residenti da anni nel territorio ... ► salernotoday.it