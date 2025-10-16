Portavoce Casa Bianca | Colloquio buono e produttivo tra Trump e Putin incontro in vista – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 16 ottobre 2025 La portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt ha definito "buona e produttiva" la telefonata tra il Presidente Usa Donald Trump e il leader russo Vladimir Putin. I due hanno concordato di riunire la prossima settimana i rispettivi alti funzionari, in vista di un nuovo incontro di persona tra i due capi di Stato. Leavitt ha aggiunto che Putin "si è congratulato per gli accordi per la pace a Gaza". X Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche questi approfondimenti

La portavoce della Casa Bianca annuncia che funzionari USA e russi si incontreranno settimana prossima per organizzare “il possibile vertice” tra a #Trump e #Putin. E si dice fiduciosa in altro accordo dopo quello in Medio Oriente…, @RSIInfo_ - X Vai su X

Gaza, portavoce Casa Bianca: "Abbiamo bisogno che il conflitto finisca" Karoline Leavitt prima dell'incontro Trump-Netanyahu: "Presidente crede in piano" - facebook.com Vai su Facebook

La portavoce della Casa Bianca: «Colloquio buono e produttivo tra Trump e Putin, incontro in vista» - La portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt ha definito "buona e produttiva" la telefonata tra il Presidente Usa Donald Trump e il leader russo Vladimir Putin. Scrive msn.com

Portavoce Casa Bianca: Colloquio buono e produttivo tra Trump e Putin, incontro in vista - La portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt ha definito "buona e produttiva" la telefonata tra il Presidente Usa Donald Trump e il leader russo Vladimir Putin. Segnala ilgiornale.it

Trump, colloquio con Putin "Produttivo. Presto incontro a Budapest". Domani Zelensky alla Casa Bianca - Presidente Usa crede ancora alla possibilità di un faccia a faccia Zelensky Putin. Segnala msn.com