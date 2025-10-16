Porcini zafferano Barolo | la sagra del risotto ' all you can eat'

Milanotoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da venerdì 17 a domenica 19 ottobre a Legnano arriva la nuova edizione della ‘Sagra del risotto all you can eat’: l'appuntamento lungo tre giorni per assaporare ogni tipo di risotto.La formula ‘All you can eat’In particolare, la formula è ‘All you can eat’, al prezzo di 20 euro a persona, per un. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

