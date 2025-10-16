POP! YOURSELF – Da oggi potete creare il vostro Funko Pop! personalizzato
Con all’attivo oltre 1.000 licenze, oggi Funko è il brand di riferimento nel mondo della pop culture e offre un’ampia gamma di articoli che spaziano dalle iconiche figure da collezione in vinile a capi di abbigliamento, accessori, peluche, action figure, collezionabili digitali e molto altro ancora. Il gruppo Funko include anche i brand Loungefly, specializzato nella creazione di accessori e abbigliamento, Mondo, che si rivolge agli appassionati di musica, poster art e action figure in scala, e Digital Pop!, che lavora nel mondo dei collezionabili digitali. L’ultima grande novità è il lancio ufficiale di Pop! Yourself in tutta Europa, il modo più divertente per creare e ordinare online la propria figura Funko Pop! personalizzata. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
Leggi anche questi approfondimenti
Funko lancia ufficialmente Pop! Yourself – disponibile da oggi anche in Italia #FunkoPop - X Vai su X
Oggi vi presentiamo l'MGA Rive Guarda il video ora, immergiti nel mondo del Barolo e non perderti l'approfondimento di Venerdì. Today we present the MGA ( additional geographical mention) Rive- Watch the video now, immerse yourself in the - facebook.com Vai su Facebook
Funko Pop personalizzati con il servizio Pop! Yourself, da oggi anche in Italia - Yourself di Funko arriva in Italia dal 14 ottobre: ora è possibile creare Funko Pop! Come scrive msn.com
Trasformarsi in un Funko: arriva in Italia Pop! Yourself - Il brand simbolo della cultura pop lancia in Europa il servizio che permette di creare e ordinare online il proprio Funko Pop personalizzato ... Riporta msn.com