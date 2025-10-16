Con all’attivo oltre 1.000 licenze, oggi Funko è il brand di riferimento nel mondo della pop culture e offre un’ampia gamma di articoli che spaziano dalle iconiche figure da collezione in vinile a capi di abbigliamento, accessori, peluche, action figure, collezionabili digitali e molto altro ancora. Il gruppo Funko include anche i brand Loungefly, specializzato nella creazione di accessori e abbigliamento, Mondo, che si rivolge agli appassionati di musica, poster art e action figure in scala, e Digital Pop!, che lavora nel mondo dei collezionabili digitali. L’ultima grande novità è il lancio ufficiale di Pop! Yourself in tutta Europa, il modo più divertente per creare e ordinare online la propria figura Funko Pop! personalizzata. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - POP! YOURSELF – Da oggi potete creare il vostro Funko Pop! personalizzato