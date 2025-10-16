Pontedera sport e solidarietà nel ricordo di Valentina Parentini
Pontedera, 16 ottobre 2025 - Corri, pedala, nuota. La 14esima edizione della "Natalonga", organizzata dalla associazione "I love Vale", la onlus dedicata a Valentina Parentini, è ai nastri di partenza. Appuntamento sabato e domenica, 18 e 19 ottobre (giorno che coincide col compleanno di Valentina), per una iniziativa come sempre attesa e pronta ad accogliere centinaia di persone. Nel ricordo di Valentina Parentini, scomparsa a soli 33 anni e grande appassionata di sport, in particolare di nuoto. E col duplice scopo, da una parte, di raccogliere fondi destinati alla ricerca e dall'altro di portare avanti un messaggio di amicizia, socialità e benessere svolgendo attività fisica. 🔗 Leggi su Lanazione.it
