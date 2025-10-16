Ponte i contrari annunciano un nuovo corteo

La Commissione europea e la Corte dei conti hanno chiesto chiarimenti al governo in merito alla legittimità delle procedure seguite ad alla sostenibilità ambientale ed economica del progetto del ponte sullo Stretto di Messina. Quest’opera l’abbiamo contrastata in tutte le sedi: strada per strada. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

