Ponsacco, 16 ottobre 2025 - Il Comune di Ponsacco intensifica la lotta contro l’abbandono dei rifiuti e le condotte che compromettono il decoro urbano. Su precisa indicazione dell’amministrazione comunale, la polizia locale ha rafforzato i controlli e l’attività sanzionatoria, anche grazie al potenziamento del sistema di videosorveglianza ambientale e alla collaborazione con Geofor, gestore del servizio di raccolta. Tra luglio e settembre sono stati svolti numerosi servizi mirati nelle aree più esposte al fenomeno. Le verifiche, supportate dall’analisi delle immagini delle telecamere, hanno consentito di identificare e sanzionare diversi cittadini colti in flagrante mentre abbandonavano rifiuti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ponsacco inasprisce i controlli: multe nella lotta all'abbandono dei rifiuti