Una domenica in sella per conoscere la Valle Olona: il 19 ottobre un percorso guidato gratuito, ideato dai Parchi ATE Insubria-Olona con Archeologistics, unirà arte, storia e natura lungo le strade e la ciclopedonale che costeggiano il fiume. Un pomeriggio tra festa, chiese e sentieri È l’unica escursione pomeridiana dell’intero programma: domenica 19 ottobre si . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Pomeriggio a pedali tra Valle Olona e castagne: uscita gratuita il 19 ottobre