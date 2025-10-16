Pollice Aiam | Oltre 11mila concerti e 112 milioni di euro settore in piena vitalità serve più

“Il nostro volume d’affari supera i 112 milioni di euro e solo il 20% delle nostre attività è sostenuto dallo Stato, il resto è frutto della capacità delle associazioni di attrarre risorse pubbliche e private. Chiediamo che il sostegno statale sia proporzionato alla produttività” ha detto Francescantonio Pollice, presidente Aiam (Associazione Italiana Attività Musicali) durante . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Pollice (Aiam): “Oltre 11mila concerti e 112 milioni di euro, settore in piena vitalità, serve più

Approfondisci con queste news

Comunicato Stampa: COMUNICATO STAMPA MUSICA; PRESENTATO A ROMA RAPPORTO AIAM: OLTRE 2 MLN SPETTATORI E 11MILA CONCERT - MUSICA; PRESENTATO A ROMA RAPPORTO AIAM: OLTRE 2 MLN SPETTATORI E 11MILA CONCERTI PROMOSSI IN ITALIA E ALL'ESTERO POLLICE: SIAMO 249 SOCI E ... Secondo iltempo.it

Pollice (Aiam): "Oltre 11mila concerti e 112 milioni di euro, settore in piena vitalità, serve più sostegno proporzionato ai risultati" - "Il nostro volume d'affari supera i 112 milioni di euro e solo il 20% delle nostre attività è sostenuto dallo Stato, il resto è frutto della capacità delle associazioni di attrarre risor ... Si legge su msn.com

Cultura, Pollice (Aiam): "Valutare fondi pubblici in base alla produttività" - Così il presidente Aiam (Associazione Italiana Attività Musicali) in occasione della presentazione del rapporto Aiam 2024 sulle attività musicali in Italia e all’estero illustrato presso il Ministero ... Si legge su msn.com