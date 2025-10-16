Polizia locale e Comune nuovo scontro | i sindacati si rivolgono all’Ispettorato del lavoro
Pavia, 16 ottobre 2025 – Continui ritardi nella fruizione dei riposi e turni di servizio che cambiano, anche individualmente, senza preventivamente informarne le organizzazioni sindacali, negando così la loro facoltà di aprire un confronto di merito. Polizia locale in agitazione. Comando in pessimo stato. Dotazioni non sufficienti Per questi motivi la Uil Fpl, nel tentativo di tutelare i proprio iscritti e il corpo di polizia locale, una volta raccolta la precisa documentazione, inoltrerà le segnalazioni all’ Ispettorato del lavoro per quanto di competenza e al servizio legale per un’eventuale attivazione della procedura dell’articolo 28 dello Statuto dei lavoratori secondo il quale i lavoratori possono rivolgersi al giudice del lavoro nel caso in cui il datore di lavoro limiti o impedisca l’esercizio della libertà e dell’attività sindacale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
