Polizia locale e Comune nuovo scontro | i sindacati si rivolgono all’Ispettorato del lavoro

Ilgiorno.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pavia, 16 ottobre 2025 – Continui ritardi nella fruizione dei riposi e turni di servizio che cambiano, anche individualmente, senza preventivamente informarne le organizzazioni sindacali, negando così la loro facoltà di aprire un confronto di merito. Polizia locale in agitazione. Comando in pessimo stato. Dotazioni non sufficienti Per questi motivi la Uil Fpl, nel tentativo di tutelare i proprio iscritti e il corpo di polizia locale, una volta raccolta la precisa documentazione, inoltrerà le segnalazioni allIspettorato del lavoro per quanto di competenza e al servizio legale per un’eventuale attivazione della procedura dell’articolo 28 dello Statuto dei lavoratori secondo il quale i lavoratori possono rivolgersi al giudice del lavoro nel caso in cui il datore di lavoro limiti o impedisca l’esercizio della libertà e dell’attività sindacale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

polizia locale e comune nuovo scontro i sindacati si rivolgono all8217ispettorato del lavoro

© Ilgiorno.it - Polizia locale e Comune, nuovo scontro: i sindacati si rivolgono all’Ispettorato del lavoro

Leggi anche questi approfondimenti

polizia locale comune nuovoNuovi bandi di concorso al Comune di Russi: cercasi Istruttore digitale e Istruttore di Polizia Locale - 30) per candidarsi alle selezioni pubbliche promosse dal Comune di Russi per le assunzioni a tempo pieno e ... Riporta ravennanotizie.it

polizia locale comune nuovoMarino, l'assessore regionale alla Polizia Locale Enti Locali Luisa Regimenti in visita al Comune e agli agenti muncipali - Marino, grazie al finanziamento di 17 mila euro elargito dall'Assessorato agli Enti Locali, Polizia Locale e Personale della Regione Lazio, diretto dall'assessore Luisa Regimenti, oggi ... msn.com scrive

polizia locale comune nuovoSan Martino assume due nuovi agenti alla Polizia Locale - Il Comune di San Martino Buon Albergo annuncia il potenziamento del corpo di Polizia Locale con l'assunzione di due nuovi agenti ... Da veronaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Polizia Locale Comune Nuovo