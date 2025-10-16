Polizia locale di Chieti in festa per il premio ricevuto al Forum nazionale di Bergamo

Chietitoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia locale di Chieti ottiene un riconoscimento nazionale. Il comando teatino, guidato da Donatella Di Giovanni, ha ricevuto a Bergamo un encomio solenne con menzione di pubblica benemerenza nell’ambito del Forum nazionale della polizia locale 2025, una delle più importanti manifestazioni. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Lassativo nel pranzo della festa annuale della polizia locale di Verbania: 26 intossicati - Lunedì 20 gennaio, nella basilica di San Vittore a Intra (Verbania), come riporta La Stampa, si è tenuta la tradizionale celebrazione del patrono della polizia locale, San Sebastiano. Da corriereadriatico.it

Festa alla Polizia locale. Consegnati otto encomi: obiettivi centrati al 100% - Nella giornata di San Sebastiano, polizia locale in festa: otto encomi ad agenti che si sono distinti. Lo riporta ilgiorno.it

Festa polizia locale, Regione premia poliziotto aggredito - Regione Lombardia ha premiato oggi a Varese il viceispettore di Polizia, Christian Di Martino, vittima di un'aggressione lo scorso maggio mentre era in servizio alla stazione di Milano- Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Polizia Locale Chieti Festa