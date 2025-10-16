Polizia locale di Chieti in festa per il premio ricevuto al Forum nazionale di Bergamo
La polizia locale di Chieti ottiene un riconoscimento nazionale. Il comando teatino, guidato da Donatella Di Giovanni, ha ricevuto a Bergamo un encomio solenne con menzione di pubblica benemerenza nell’ambito del Forum nazionale della polizia locale 2025, una delle più importanti manifestazioni. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
