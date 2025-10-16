Polizia accompagnato nigeriano irregolare al Cpr di Roma emessi numerosi provvedimenti amministrativi nei confronti di soggetti socialmente pericolosi
Arezzo, 16 ottobre 2025 – La Polizia di Stato impegnata anche nel settore della prevenzione: accompagnato nigeriano irregolare al CPR di Roma ed emessi numerosi provvedimenti amministrativi nei confronti di soggetti socialmente pericolosi. La capillare attività di controllo del territorio della Polizia di Stato, che nelle ultime settimane anche grazie a servizi straordinari ed operazioni ad alto impatto, ha interessato le zone del centro città, ha prodotto rilevanti risultati anche in termini di provvedimenti amministrativi adottati. In particolare, nella giornata di ieri, un cittadino nigeriano, irregolare, noto per diversi precedenti in materia di spaccio e reati contro il patrimonio, oltreché per aver violato ripetutamente il divieto di ritorno nel comune di Arezzo, è stato intercettato da un equipaggio delle Volanti mentre si aggirava per le vie del centro e dopo la necessaria attività di identificazione e richiesta di un posto presso un Centro di Permanenza per i Rimpatri, favorevolmente valutata, è stato subito accompagnato a quello di Roma, in attesa della sua successiva espulsione dal territorio nazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
