Commozione a Riccione per la scomparsa di Arturo Florio, 87 anni, per più legislature consigliere comunale di Riccione, già ispettore capo di Polizia di Stato e cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana. Il suo cuore ha cessato di battere per sempre martedì, dopo alcuni mesi di malattia. A Riccione, dove viveva con la famiglia da oltre mezzo secolo, era molto stimato per il suo carattere. Era una persona gioviale, socievole e rispettosa, nel contempo era determinato a portare avanti le sue battaglie politiche, sempre per il bene della città e ben documentato, ben lungi dalla politica astiosa e urlata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Politica in lutto, addio ad Arturo Florio