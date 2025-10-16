Politica ancora in lutto | addio all’assessora Sonia Petrachi Perdiamo una donna solare buona e colta

MELENDUGNO – Anche il cielo plumbeo piange la prematura scomparsa della donna buona e solare qual era Sonia Petrachi, 54 anni, assessore in carica della giunta del sindaco Maurizio Cisternino a Melendugno, imprenditrice edile e politica impegnata anche nel direttivo del Pd della provincia di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

