Politica ancora in lutto | addio all’assessora Sonia Petrachi Perdiamo una donna solare buona e colta

MELENDUGNO – Anche il cielo plumbeo piange la prematura scomparsa della donna buona e solare qual era Sonia Petrachi, 54 anni, assessore in carica della giunta del sindaco Maurizio Cisternino a Melendugno, imprenditrice edile e politica impegnata anche nel direttivo del Pd della provincia di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Politica ancora in lutto: addio all’assessora Sonia Petrachi. “Perdiamo una donna solare, buona e colta” - La comunità di Melendugno piange la prematura scomparsa dell’esponente del Pd che ha lottato contro un male che in breve tempo l’ha debilitata fino a portarla alla morte. Come scrive lecceprima.it

Politica in lutto: Melendugno piange l’assessora Sonia Petrachi. Aveva 54 anni - Si è spenta nel primo pomeriggio, al Polo oncologico “Giovanni Paolo II” di Lecce, Sonia Petrachi, 54 anni, assessora alla Cultura e al Commercio del ... Riporta msn.com