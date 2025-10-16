Poco carburante a Malpensa per un guasto l' aeroporto avvisa le compagnie aeree sui rifornimenti
Guasto alla raffineria Eni di Sannazzaro: ridotta la produzione di jet fuel. Malpensa invita le compagnie a rifornirsi in altri luoghi. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Poco carburante a Malpensa per un guasto, l'aeroporto avvisa le compagnie aeree sui rifornimenti - Guasto alla raffineria Eni di Sannazzaro: ridotta la produzione di jet fuel. Come scrive virgilio.it
Meno carburante dalla raffineria di Sannazzaro, Malpensa avvisa le compagnie aeree: "Fate rifornimento da un'altra parte" - Problemi di approvvigionamento di carburante a Malpensa: l'aeroporto ha invitato gli operatori serviti da Eni, quando possibile, a fare rifornimento in altri scali. Scrive laprovinciapavese.gelocal.it
Problemi al rifornimento Eni a Malpensa, “fate rifornimento in altri scali” - È un avviso di precauzione, anche se la compagnia petrolifera dice che sta intervenendo ... Secondo varesenews.it