Poco carburante a Malpensa per un guasto l' aeroporto avvisa le compagnie aeree sui rifornimenti

16 ott 2025

Guasto alla raffineria Eni di Sannazzaro: ridotta la produzione di jet fuel. Malpensa invita le compagnie a rifornirsi in altri luoghi. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

