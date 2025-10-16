PlayStation 6 | ecco quando potrebbe uscire Gli ultimi rumors

Roma, 16 ottobre 2025 – Le voci sul lancio della futura PlayStation 6 sembrano trovare nuove conferme. Nei giorni in cui viene formalizzato il ‘pensionamento’ della PS4, arrivano nuove voci che rilanciano l’indiscrezione secondo cui la finestra di uscita trapelata nei mesi scorsi sarebbe autentica e rispecchierebbe i piani ufficiali di Sony. Via alla produzione della PS6 verso la metà del 2027?. A rafforzare la tesi è stato il noto insider e analista tecnologico Moore’s Law Is Dead, che in un video pubblicato il 13 ottobre ha dichiarato di essere certo sull’ inizio della produzione della console di nuova generazione: “Sony ha previsto di avviare la produzione della PS6 verso la metà del 2027, e questo piano è in atto da almeno due anni”, ha spiegato, aggiungendo di aver visionato documenti interni che confermerebbero tali tempistiche. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

