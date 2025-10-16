PlayStation 6 | ecco quando potrebbe uscire Gli ultimi rumors
Roma, 16 ottobre 2025 – Le voci sul lancio della futura PlayStation 6 sembrano trovare nuove conferme. Nei giorni in cui viene formalizzato il ‘pensionamento’ della PS4, arrivano nuove voci che rilanciano l’indiscrezione secondo cui la finestra di uscita trapelata nei mesi scorsi sarebbe autentica e rispecchierebbe i piani ufficiali di Sony. Via alla produzione della PS6 verso la metà del 2027?. A rafforzare la tesi è stato il noto insider e analista tecnologico Moore’s Law Is Dead, che in un video pubblicato il 13 ottobre ha dichiarato di essere certo sull’ inizio della produzione della console di nuova generazione: “Sony ha previsto di avviare la produzione della PS6 verso la metà del 2027, e questo piano è in atto da almeno due anni”, ha spiegato, aggiungendo di aver visionato documenti interni che confermerebbero tali tempistiche. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Approfondisci con queste news
MLB The Show potrebbe essere il prossimo titolo di PlayStation in arrivo su PC - X Vai su X
PS6 e la prossima Xbox si sfideranno anche sul prezzo: ecco perché la console Sony potrebbe avere un vantaggio iniziale. https://www.everyeye.it/notizie/playstation-6-costera-xbox-non-impossibile-834205.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebo - facebook.com Vai su Facebook
PlayStation 6: ecco quando potrebbe uscire. Gli ultimi rumors - Una nuova fuga di notizie conferma la finestra di lancio pianificata da Sony tra la fine del 2027 e l’inizio del 2028 ... Secondo quotidiano.net
Quando esce PlayStation 6? Prima del previsto secondo un noto leaker - Secondo un noto leaker, alcuni documenti da lui rinvenuti suggerirebbero la possibile finestra di lancio di PlayStation 6. Segnala gamesource.it
PlayStation 6 potrebbe debuttare già nel 2027 - La PlayStation 5 è una delle console da gaming più potenti attualmente disponibile in commercio e ora gli utenti possono portarsela a casa anche con varie pro ... Da tecnoandroid.it