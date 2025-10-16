Playoff Italia può cambiare il calendario della Serie A | Figc in ansia cosa serve dai club

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha un'idea tanto logica quanto complicata da realizzare: chiedere il sostegno della Lega Serie A per spostare la 30ª giornata di campionato, attualmente in programma nel weekend tra il 21 e il 22 marzo 2026, pochi giorni prima dei playoff Mondiali che decideranno il destino dell' Italia di Gennaro Gattuso. L'obiettivo è dare alla Nazionale almeno una settimana piena di allenamenti, ma il calendario fitto e la presenza delle coppe europee rendono la proposta difficilmente attuabile.

