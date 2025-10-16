Plastic Free | nuovo evento di CleanUp a Villa San Giovanni

Nuovo evento di CleanUp e sensibilizzazione organizzato da Plastic Free a Villa San Giovanni insieme alla Scuola del Mare e alla Piccola biblioteca sul mare, l’appuntamento è per domenica 19 ottobre, a partire dalle ore 10, presso Piazza delle Repubbliche Marinare.Per partecipare all’evento è. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

