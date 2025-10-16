Pizzaioli e camerieri di PizzAut diventano un giocattolo | quanto costa e dove comprarlo

Monzatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è Matteone dietro al banco che prepara la pizza; c’è la dolce Letizia che la serve; c’è Nico Acampora che intrattiene i commensali. C’è persino il truck dove viene sfornata quella che ormai in molti hanno ribattezzato “la pizza più buona della galassia conosciuta”. Perché adesso il mondo di. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

pizzaioli camerieri pizzaut diventanoPizzaioli e camerieri di PizzAut diventano un giocattolo: quanto costa e dove comprarlo - C’è Matteone dietro al banco che prepara la pizza; c’è la dolce Letizia che la serve; c’è Nico Acampora che intrattiene i commensali. Si legge su monzatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Pizzaioli Camerieri Pizzaut Diventano