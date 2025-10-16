Pizzaioli camerieri e Nico Acampora diventano giocattoli | il mondo PizzAut in formato Playmobil per un progetto inclusivo
Monza, 16 ottobre 2025 – Il PizzAutobus, il pizzaiolo, la cameriera e Nico Acampora con la sua barba lunga e gli occhiali rossi si trasformano in piccoli set da gioco ed entrano nel mondo Playmobil. E lo fanno grazie a una partnership tra Toys Center – catena retail leader in Italia nel mercato del giocattolo – e Fondazione PizzAut, creata nel 2017 con la vocazione di costruire opportunità di lavoro e autonomia per ragazzi autistici, aprendo i due ristoranti a Cassina de’ Pecchi e Monza. La partnership si concretizza infatti in una linea di giocattoli esclusivi – ma allo stesso tempo con un forte messaggio di inclusione – ideati e realizzati da Playmobil nel suo inconfondibile stile, disponibili nei punti vendita fisici e online di Toys Center a partire da oggi, 16 ottobre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
