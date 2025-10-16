Una sanità territoriale sempre più a misura dei cittadini. È stato questo il tema del convegno che si è tenuto al teatro comunale di San Giovanni in Persiceto e dal titolo ‘Il distretto dell’accesso e la nuova governance della sanità territoriale’, promosso dal distretto socio sanitario Pianura Ovest dell’Azienda Usl di Bologna, diretto da Francesca Santoro. L’incontro, che ha visto la partecipazione dei vertici regionali e aziendali della sanità – tra cui Lorenzo Broccoli, direttore generale cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia-Romagna, Anna Maria Petrini, direttrice generale dell’Ausl di Bologna, e Chiara Gibertoni, direttrice generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna, Giampiero Falzone, sindaco di Calderara e delegato alla Sanità per l’Unione Terre d’Acqua, e Lorenzo Pellegatti, primo cittadino di Persiceto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Più vicini ai pazienti soli". Missione: Sanità accessibile